مبابي يختار أفضل هدف شاهده في الملاعب (فيديو)

أكد الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان لكرة القدم، أن أفضل هدف شاهده في ملاعب كرة القدم، كان الذي سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مرمى يوفنتوس بتسديدة "مقصية".

وأجرى مبابي مقابلة مع شبكة "بي إن سبورتس" التليفزيونية تناول خلالها الحديث عن أهم هدف سجله في مسيرته الاحترافية، قائلا: "أهم هدف لي كان الذي سجلته في مرمى منتخب كرواتيا في نهائي مونديال "روسيا 2018"، دائما ما أركز على أهمية الهدف وصعوبة الخصم، لذا أقول بأن هذا الهدف هو الأهم".

ووصف مهاجم فريق باريس سان جيرمان الشاب هدف النجم كريستيانو رونالدو الذي سجله بتسديدة "مقصية" في مرمى فريقه الحالي يوفنتوس عندما كان لا يزال لاعبا بصفوف فريق ريال مدريد، وذلك في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018، بأنه: "كان هدفا أسطوريا".

MBAPPÉ: "¿El mejor gol que he visto? Creo que el de Ronaldo a Buffon. Tuve la oportunidad de jugar con Gigi y hablamos de ese gol y de cómo se sintió... por eso creo que me quedo con ese".



pic.twitter.com/nRljERb8rv — Madrid Sports (@MadridSports_) April 28, 2020

وفيما يتعلق بقدوته في الملاعب، قال مبابي: "لدي عدة قدوات، ولكن أحدهم هو كريستيانو رونالدو، الذي يعجبني دائما، حصلت على فرصة اللعب مع نيمار، الذي أحببته كثيرا منذ أن كنت صغيرا، لا زالوا يلهمونني، عندما تلعب على أعلى مستوى لك فيجب عليك التركيز على الأفضل، هؤلاء اللاعبين يلهمون أي لاعب كرة قدم".

المصدر: "آس"