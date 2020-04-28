 
مباشر

رحيل روبير أسطورة سانت إتيان

الرياضة

رحيل روبير أسطورة سانت إتيان
Reuters Charles Platiau
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nrc0

توفي روبير هيربان اللاعب والمدرب التاريخي لنادي سانت إتيان الفرنسي عن 81 عاما، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية أمس الاثنين.

وكتبت صحيفة "لوبروغريه" المحلية على موقعها الرسمي "بعد إدخاله إلى المستشفى قبل أيام، انطفأ في 27 أبريل (...) تخلى عنه قلبه".

وأدخل هيربان المولود في باريس عام 1939 مستشفى في سانت إتيان نتيجة قصور في القلب والرئتين، دون أن يكون ذلك مرتبطا بفيروس كورونا المستجد.

وأشرف هيربان المكنى "سفنكس" على الفريق الأخضر 14 موسما بين 1972 و1983 وبين 1987 و1990، واستهل مشواره معه كمدرب بعمر الثالثة والثلاثين.

وفي سجله الذهبي تحت ألوان سانت إتيان، توج تسع مرات بلقب الدوري، خمس مرات كلاعب وأربع كمدرب، وست مرات بلقب الكأس (3 كلاعب و3 كمدرب).

وكان ينقصه التتويج باللقب الأوروبي المرموق، لكنه سقط في نهائي موجع ضد بايرن ميونيخ الألماني (0-1) عام 1976 في غلاسكو.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا