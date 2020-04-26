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مارادونا يدافع عن رونالدينيو: "ليس مجرما"

الرياضة

مارادونا يدافع عن رونالدينيو:
Reuters Alfred Cheng Jin
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قدم دييغو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دعما للنجم رونالدينيو، الذي يواجه اتهامات باستخدام وثائق سفر مزورة للدخول إلى باراغواي، وأصر على أن البرازيلي ليس مجرما.

وقال مارادونا، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ما حدث مع رونالدينيو أحزنني، هو ليس مجرما".

وتابع أسطورة الكرة الأرجنتينية: "ذهب رونالدينيو إلى باراغواي من أجل العمل فقط، خطأه هو أنه محبوب، إنه صديقي وسأدعمه حتى الموت".

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وكانت السلطات في البلد اللاتيني قد أفرجت عن رونالدينيو، وشقيقه روبرتو، منذ عدة أسابيع، عقب قرار المحكمة بإخلاء سبيلهما بعد دفع كفالة قيمتها 1.6 مليون دولار، وفرضت المحكمة الإقامة الجبرية على الشقيقين في أحد فنادق العاصمة أسونسيون.

وقال مارادونا فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا الحالية، إنه قلق بشأن المستقبل. وعلق: "الاقتصاد لن يظل على حاله، ولحسن الحظ أن لدينا قادة رائعين للاتحاد الأرجنتيني، أنا أثق أنهم سيتخذون القرارات المثلى".

المصدر: marca

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