تأجيل نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم حتى إشعار آخر

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الجمعة، تأجيل نهائي كأس ألمانيا إلى أجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ℹ️ Das #DFB-Präsidium hat in seiner heutigen Sitzung die Verlegung des #DFBPokal-Finales beschlossen. Aufgrund der aktuellen Situation bleiben die Termine für das Endspiel und die beiden Halbfinalspiele aktuell vakant.



Zur Mitteilung ➡ https://t.co/yjUEM6AJ5cpic.twitter.com/sZz8zr8Bmx — DFB-Pokal (@DFB_Pokal) April 24, 2020

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وكان من المفترض أن تقام المباراة النهائية في الـ23 من مايو المقبل، في الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين.

وسبق للاتحاد الألماني أن أعلن في الـ27 من مارس الماضي تأجيله الدور نصف النهائي، والذي كان مقررا أن يجمع في مباراته الأولى بايرن ميونخ حامل اللقب مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت في الـ21 من أبريل الجاري، فيما كان مقررا أن يستقبل زاربروكن، المنتمي لدوري الدرجة الرابعة، باير ليفركوزن في اليوم التالي.

المصدر: dfb.de