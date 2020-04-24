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تأجيل نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم حتى إشعار آخر

الرياضة

تأجيل نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم حتى إشعار آخر
Reuters
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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الجمعة، تأجيل نهائي كأس ألمانيا إلى أجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وكان من المفترض أن تقام المباراة النهائية في الـ23 من مايو المقبل، في الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين.

وسبق للاتحاد الألماني أن أعلن في الـ27 من مارس الماضي تأجيله الدور نصف النهائي، والذي كان مقررا أن يجمع في مباراته الأولى بايرن ميونخ حامل اللقب مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت في الـ21 من أبريل الجاري، فيما كان مقررا أن يستقبل زاربروكن، المنتمي لدوري الدرجة الرابعة، باير ليفركوزن في اليوم التالي.

المصدر: dfb.de

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