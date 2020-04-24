ريبيري "يصدم" فرنسا بقميص الجزائر (صورة)

لا تربط النجم الفرنسي فرانك ريبيري بالجزائر أي علاقة سوى أن زوجته وهيبة جزائرية، إلا أنه عبر بشكل علني أن الجزائر هي "بلد القلب بالنسبة له" الخميس.

وقرر نجم فيورنتينا الإيطالي حاليا، الانضمام إلى حملة جمع تبرعات لمساعدة المستشفيات الجزائرية، ومعاونة وزارة الصحة في مكافحة انتشار وباء كورونا.

وكان عدد من الرياضيين والفنانين الجزائريين، قد أطلقوا حملة تبرعات واسعة لدعم المؤسسات الاستشفائية، ومساعدة العائلات المحتاجة خلال شهر رمضان.

وارتدى ريبيري قميص منتخب "محاربي الصحراء" في صورة نشرها عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" وعلق قائلا: "الوطن بحاجة لي ولكم جميعا، ولهذا قررت الانضمام لمبادرة جمع التبرعات".

وأضاف: "نحن يد واحدة، وسنكون رجالا إلى النهاية".

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ودعا ريبيري الثنائي رشيد غزال وآدم وناس، للانضمام إلى الحملة التطوعية، ونشرها على أوسع نطاق، للمساهمة في تخطي الأزمة.

وسبق نجم بايرن ميونخ الألماني السابق، انضمام نجم المنتخب الجزائري ومانشستر سيتي رياض محرز إلى الحملة التي يقودها المغني العالمي سولكينغ لمساعدة الأطباء والجمعيات الخيرية في الجزائر التي تكافح فيروس كوفيد-19.

المصدر: "إنستغرام"