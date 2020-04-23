محرز يقود حملة لمساعدة أطباء الجزائر

انضم النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي إلى الحملة التي يقودها المغني العالمي سولكينغ لمساعدة الأطباء والجمعيات الخيرية في الجزائر التي تكافح فيروس كورونا.

واستجاب قائد منتخب "محاربي الصحراء" لطلب ابن مدينة سطاوالي الجزائرية الذي أطلقه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" تحت شعار تضامن مع الجزائر.

ودعا محرز بدوره عبر خاصية "الستوري في حسابه، زملاءه بالمنتخب الجزائري لمشاركته في هذه الحملة، وهم ياسين براهيمي لاعب الريان القطري، وإسماعيل بن ناصر نجم ميلان الإيطالي، إضافة إلى نبيل بن طالب وسط ميدان نيوكاسل يونايتد الإنجليزي والمعار من شالكه الألماني.

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وكان وزير الصحة الجزائري قد كشف أن رياضيا جزائريا معروفا بالخارج، تبرع بالعديد من المعدات الطبية للسلطات ضمن إطار محاربة فيروس كورونا دون الكشف عن اسمه، لكن عدة تقارير صحفية أشارت إلى أن محرز يقف خلف تلك المساعدات.

المصدر: "إنستغرام رياض محرز"