الأندية العالمية تهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان
تسابقت الأندية العالمية الأوروبية على تهنئة متابعيها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الجمعة، وذلك بعد اتساع شعبية أندية كرة القدم في العالم.
وكان نادي برشلونة الإسباني، أول المبادرين لهذه الخطوة، بعد أن وجه رسالة مميزة عبر صفحته على "تويتر" كتب فيها: "نادي برشلونة يهنئكم بحلول شهر رمضان.. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير".
🔵🔴 نادي #برشلونة يهنئكم بحلول شهر #رمضان— نادي برشلونة (من 🏠) (@fcbarcelona_ara) April 23, 2020
رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير! pic.twitter.com/l5334S7qW2
وتقدم ليفربول الإنجليزي بالتهنئة وكتب: "مرحب شهر الصوم مرحب..من ليفربول إلى كل مشجعي الريدز، كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك..أبقوا في المنزل وحافظوا على صحتكم".
مرحب شهر الصوم مرحب ♥️— لـ يـ فـ ر بـ و ل (🏠) (@LFC_Arabic) April 23, 2020
من #ليفربول إلى كل مشجعي الريدز، كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر #رمضان المبارك..
ابقوا في المنزل وحافظوا على صحتكم! 🔴🌙#رمضان_مباركpic.twitter.com/2NrB8vw8N3
وهنأ حامل لقب الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي متابعيه المسلمين وقال عبر حساباته: "نادي مانشستر سيتي يهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك ..كل عام وأنتم بخير".
نادي مانشستر سيتي يهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك ☪️ .. كل عام وأنتم بخير 💙#رمضان_كريم— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 23, 2020
🔵 #السيتيpic.twitter.com/czQQqmOnsS
وحرص بايرن ميونخ الألماني باللغة العربية، على تهنئة المسلمين بحلول شهر رمضان، وكتب عبر "تويتر": "هلت ليالي حلوة وهنية ليالي رايحة وليالي جاية كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم بالخير والصحة رمضان مبارك".
هلت ليالي حلوة وهنية ليالي رايحة وليالي جاية 🌙— بايرن ميونخ (@FCBayernAr) April 23, 2020
كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم بالخير والصحة #رمضان_مبارك ✨ pic.twitter.com/N3hSkJKjuW
بدورها، نشرت الصفحة الرسمية لنادي روما الإيطالي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو: "هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس"، وهي أغنية مصرية للفنان محمد فوزي، وعلقت عليه: "نادي روما يشارك جماهيره ومحبيه الفرحة بحلول شهر رمضان المبارك.. كل عام وأنتم بخير يا ذئاب".
رمضان أيامه هلّت 🌙— اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) April 23, 2020
نادي #روما يُشارك جماهيره ومُحبيه الفرحة بحلول شهر رمضان المُبارك.. كل عام وأنتم بخير يا ذئاب ❤️💛#رمضان_كريمpic.twitter.com/5lgBImFKJR
وكتب إنتر ميلان الإيطالي لمتابعيه: "إلى كل النيراتزوري في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج: رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير".
إلى كل النيراتزوري في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج: رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير 🤲🏼🕌🌙— إنتر (@Inter_ar) April 23, 2020
معا كفريق دائماً وأبدًا ⚫🔵#رمضانpic.twitter.com/OLVtmgCvzz
ونستعرض تهنئة باقي الأندية منها باريس سان جيرمان الفرنسي:
❤💙 نادي #باريس_سان_جيرمان يهنئ الأمة الإسلامية كافة بحلول الشهر الفضيل #رمضان_كريم#خليك_في_البيتpic.twitter.com/7I5gJuwaba— نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) April 23, 2020
وتشيلسي الإنجليزي:
#RamadanMubarak to all those preparing to fast during the holy month, from everyone at Chelsea. pic.twitter.com/1jQOn2091j— Chelsea FC - #StayHomeSaveLives (@ChelseaFC) April 23, 2020
ويوفنتوس الإيطالي:
#RamadanKareem to all the Juventus fans celebrating around the world! 🌙⚫⚪ pic.twitter.com/a3oxuHq1rp— JuventusFC (@juventusfcen) April 23, 2020
المصدر: "تويتر"