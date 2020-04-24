الأندية العالمية تهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان

تسابقت الأندية العالمية الأوروبية على تهنئة متابعيها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الجمعة، وذلك بعد اتساع شعبية أندية كرة القدم في العالم.

وكان نادي برشلونة الإسباني، أول المبادرين لهذه الخطوة، بعد أن وجه رسالة مميزة عبر صفحته على "تويتر" كتب فيها: "نادي برشلونة يهنئكم بحلول شهر رمضان.. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير".

🔵🔴 نادي #برشلونة يهنئكم بحلول شهر #رمضان



رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير! pic.twitter.com/l5334S7qW2 — نادي برشلونة (من 🏠) (@fcbarcelona_ara) April 23, 2020

وتقدم ليفربول الإنجليزي بالتهنئة وكتب: "مرحب شهر الصوم مرحب..من ليفربول إلى كل مشجعي الريدز، كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك..أبقوا في المنزل وحافظوا على صحتكم".

مرحب شهر الصوم مرحب ♥️



من #ليفربول إلى كل مشجعي الريدز، كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر #رمضان المبارك..



ابقوا في المنزل وحافظوا على صحتكم! 🔴🌙#رمضان_مباركpic.twitter.com/2NrB8vw8N3 — لـ يـ فـ ر بـ و ل (🏠) (@LFC_Arabic) April 23, 2020

وهنأ حامل لقب الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي متابعيه المسلمين وقال عبر حساباته: "نادي مانشستر سيتي يهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك ..كل عام وأنتم بخير".

نادي مانشستر سيتي يهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك ☪️ .. كل عام وأنتم بخير 💙#رمضان_كريم

🔵 #السيتيpic.twitter.com/czQQqmOnsS — نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 23, 2020

وحرص بايرن ميونخ الألماني باللغة العربية، على تهنئة المسلمين بحلول شهر رمضان، وكتب عبر "تويتر": "هلت ليالي حلوة وهنية ليالي رايحة وليالي جاية كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم بالخير والصحة رمضان مبارك".

هلت ليالي حلوة وهنية ليالي رايحة وليالي جاية 🌙



كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم بالخير والصحة #رمضان_مبارك ✨ pic.twitter.com/N3hSkJKjuW — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) April 23, 2020

بدورها، نشرت الصفحة الرسمية لنادي روما الإيطالي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو: "هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس"، وهي أغنية مصرية للفنان محمد فوزي، وعلقت عليه: "نادي روما يشارك جماهيره ومحبيه الفرحة بحلول شهر رمضان المبارك.. كل عام وأنتم بخير يا ذئاب".

رمضان أيامه هلّت 🌙



نادي #روما يُشارك جماهيره ومُحبيه الفرحة بحلول شهر رمضان المُبارك.. كل عام وأنتم بخير يا ذئاب ❤️💛#رمضان_كريمpic.twitter.com/5lgBImFKJR — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) April 23, 2020

وكتب إنتر ميلان الإيطالي لمتابعيه: "إلى كل النيراتزوري في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج: رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير".

إلى كل النيراتزوري في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج: رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير 🤲🏼🕌🌙



معا كفريق دائماً وأبدًا ⚫🔵#رمضانpic.twitter.com/OLVtmgCvzz — إنتر (@Inter_ar) April 23, 2020

ونستعرض تهنئة باقي الأندية منها باريس سان جيرمان الفرنسي:

وتشيلسي الإنجليزي:

#RamadanMubarak to all those preparing to fast during the holy month, from everyone at Chelsea. pic.twitter.com/1jQOn2091j — Chelsea FC - #StayHomeSaveLives (@ChelseaFC) April 23, 2020

ويوفنتوس الإيطالي:

#RamadanKareem to all the Juventus fans celebrating around the world! 🌙⚫⚪ pic.twitter.com/a3oxuHq1rp — JuventusFC (@juventusfcen) April 23, 2020

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المصدر: "تويتر"