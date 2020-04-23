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شاهد.. بطلة جمباز روسية تظهر مرونة فائقة خلال نشاطاتها في الحجر الصحي (فيديو)

الرياضة

شاهد.. بطلة جمباز روسية تظهر مرونة فائقة خلال نشاطاتها في الحجر الصحي (فيديو)
Alexsandra Soldatova/instagram
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نشرت بطلة الجمباز الروسية ألكسندرا سالداتوفا فيديو مميزا عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، خلال تواجدها في الحجر المنزلي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتظهر سالداتوفا البالغة 21 عاما في الفيديو وهي تقوم بشكل طريف بالعديد من الحركات الجمبازية خلال قضائها أوقاتها في منزلها.

يذكر أن سالداتوفا حائزة على الكثير من الجوائز والميداليات الملونة، أهمها 4 ذهبيات في بطولة العالم و3 ذهبيات في بطولة أوروبا.

المصدر: Alexsandra Soldatova/instagram

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