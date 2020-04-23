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كوستا يصدم زميله رونالدو باختياره للأفضل

الرياضة

كوستا يصدم زميله رونالدو باختياره للأفضل
Reuters MASSIMO PINCA
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اعتبر الجناح البرازيلي دوغلاس كوستا أن المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا هو أفضل لاعب حاليا في فريقه يوفنتوس الإيطالي الذي يضم أفضل لاعب في العالم 5 مرات البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال كوستا في حوار مباشر مع متابعيه على موقع "إنستغرام": "أفضل لاعب في يوفنتوس، هو باولو ديبالا، ثم بالطبع هناك رونالدو".

وقدم ديبالا موسما جيدا مع "السيدة العجوز" قبل إصابته بفيروس كورونا المستجد مع شريكته، فسجل 7 أهداف و5 تمريرات حاسمة في 24 مباراة في "الكالتشيو"، و3 أهداف و3 تمريرات حاسمة في 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يتوقف النشاط الرياضي.

ويحمل ديبالا البالغ 26 عاما ألوان "بيانكونيري" منذ 2015 وأحرز معه لقب الدوري المحلي أربع مرات متتالية.

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في المقابل، يتصدر رونالدو البالغ 35 عاما ترتيب هدافي يوفنتوس ضمن الدوري مع 21 هدفا، ليحتل حامل اللقب صدارة الترتيب أمام لاتسيو، قبل تعليق المنافسات الشهر الماضي بسبب فيروس كوفيد-19.

وبعد قدوم رونالدو من ريال مدريد الإسباني، تقلص حجم مشاركات كوستا البالغ 29 عاما، لاعب بايرن ميونيخ الألماني السابق، في التشكيلة الأساسية للمدرب ماوريسيو ساري.

المصدر: "أ ف ب"

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