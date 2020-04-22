بيل يتبرع بسخاء لمشفى في ويلز ولد فيه (فيديو)

تبرع الويلزي غاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني بنصف مليون جنيه إسترليني أي حوالي 615 ألف دولار، لمشفى ولد فيه في كارديف لمساعدته في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن بيل اليوم الأربعاء تبرعه لمشفى كارديف وجامعة فايل، من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في"تويتر" قال فيه: "أردت تسجيل هذا الفيديو لشكر الجميع في الهيئة الصحية الوطنية لعملهم الدؤوب وتضحيتهم خلال أزمة فيروس كوفيد-19".

Our @Health_Charity the official charity of @cv_uhb would like to thank Wales and Real Madrid football legend, Gareth Bale and his wife Emma for their huge £500,000 donation to the University Hospital of Wales. @GarethBale11

Read more here: https://t.co/NPkxZ8ZKzxpic.twitter.com/E9NQnTJRMQ — Cardiff & Vale UHB (@CV_UHB) April 22, 2020

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وتابع اللاعب المتوج أربع مرات بلقب دوري أبطال أوروبا مع "الميرينغي": "يحتل مشفى ويلز الجامعي موقعا خاصا في قلبي، فيه ولدت، وقد وفر دعما كبيرا لأصدقائي، عائلتي والمجتمع ككل".

وأردف اللاعب البالغ 30 عاما وعاشق رياضة الغولف: "أنا وعائلتي نود تقديم الدعم. تابعوا العمل الجيد، تقومون بعمل رائع وشكرا جزيلا لكم".

يذكر أن الدوري الإسباني "الليغا" معلق منذ الـ12 من مارس الماضي، ويحتل الريال المركز الثاني على جدول الترتيب متخلفا بنقطتين عن برشلونة المتصدر وحامل اللقب.

المصدر: أ ف ب