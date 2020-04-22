إنريكي يتخلى عن ربع راتبه في تدريب المنتخب الإسباني لمواجهة كورونا

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن لويس إنريكي، مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم، طلب تخفيض راتبه مع "اللاروخا" للمساهمة في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إنريكي طلب من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، خفض راتبه بنسبة 25%، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار إنريكي جاء لمواجهة الأزمة المالية الحالية التي خلفها الفيروس.

وأوضحت أن طلب إنريكي سيتسبب في خسارته ما يقرب من 375 ألف يورو، وذلك من إجمالي راتبه البالغ مليون ونصف يورو سنويا.

#Sefutbol 🔴



💰 Luis Enrique ha pedido a la Federación una reducción del 25 por ciento



❌ Dejará de percibir 375.000 euros https://t.co/hc0wsfQHwa — Diario SPORT (@sport) April 22, 2020

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المصدر: وكالات