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أول وفاة في "البريميرليغ" بسبب كورونا

الرياضة

أول وفاة في
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أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن وفاة أحد أعضاء الجهاز الطبي بالفريق، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر النادي اللندني بيانا على موقعه الرسمي، أكد فيه وفاة يان رينولدز أحد أعضاء الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم، بعد خسارته للمعركة التي خاضها مع فيروس كورونا المستجد، ليصبح أول حالة وفاة بالفيروس في "البريميرليغ".

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وذكر النادي أن رينولدز الذي وافته المنية بعمر 53 سنة كان مسعفا في العاصمة لندن لمدة 30 عاما، وعمل كمسعف في الطاقم الطبي للنادي الإنجليزي في الأعوام الثمانية الأخيرة.

ونعى النادي الإنجليزي في بيانه وفاة رينولدز، وقدم التعازي الحارة لأسرته وأكد وقوفه بجانبهم في محنتهم.

ويحتل كريستال بالاس برصيد 39 نقطة المركز الـ11 على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز المتوقف حتى إشعار آخر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. 

المصدر: وكالات

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