أول وفاة في "البريميرليغ" بسبب كورونا

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن وفاة أحد أعضاء الجهاز الطبي بالفريق، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر النادي اللندني بيانا على موقعه الرسمي، أكد فيه وفاة يان رينولدز أحد أعضاء الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم، بعد خسارته للمعركة التي خاضها مع فيروس كورونا المستجد، ليصبح أول حالة وفاة بالفيروس في "البريميرليغ".

We are saddened to inform supporters of the news that Ian Reynolds, a much-loved colleague, friend, and a member of the CPFC family lost his battle against Coronavirus earlier this week.



Our thoughts are with his friends and family.#CPFC — Crystal Palace F.C. (H) (@CPFC) April 22, 2020

إقرأ المزيد

وذكر النادي أن رينولدز الذي وافته المنية بعمر 53 سنة كان مسعفا في العاصمة لندن لمدة 30 عاما، وعمل كمسعف في الطاقم الطبي للنادي الإنجليزي في الأعوام الثمانية الأخيرة.

ونعى النادي الإنجليزي في بيانه وفاة رينولدز، وقدم التعازي الحارة لأسرته وأكد وقوفه بجانبهم في محنتهم.

ويحتل كريستال بالاس برصيد 39 نقطة المركز الـ11 على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز المتوقف حتى إشعار آخر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات