نجم تشيلسي يتكفل بنفقات طعام الممرضين في مشفى ألماني ولد فيه

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الأربعاء، أن مدافعه الألماني أنتونيو روديغر سيتكفل بنفقات طعام طاقم التمريض في مشفى أبصر فيه النور في العاصمة برلين، ولمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

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وفي ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، رغب المدافع البالغ 27 عاما، مساعدة مشفى "برلين شاريتيه" الذي ولد فيه، من خلال تحمل نفقات الطعام للممرضين والممرضات لثلاثة أشهر.

ونقل موقع النادي الإنجليزي عن روديغر قوله: "اتصلت بمستشفى شاريتيه قبل عيد الفصح وسألتهم كيف يمكن المساعدة. أبلغوني أنه من الصعب جدا تنظيم الطعام لجهاز الممرضين في هذا الوقت نظرا لإقفال المطعم وكل المطاعم في المدينة. قررت أنا وعائلتي تحمل نفقات الطعام لثلاثة أشهر على الأقل".

وتابع اللاعب السابق لشتوتغارت الألماني وروما الإيطالي: "أنا ممتن لكل ما قدمته لي برلين في صغري. اليوم أنا قادر على رد القليل وأتمنى أن تتحسن الأمور في وقت قريب".

وعلى رغم تسجيل نحو 150 ألف إصابة بفيروس "كوفيد-19" في ألمانيا، لكن عدد الوفيات بلغ نحو 5 آلاف شخص، وهي حصيلة منخفضة نسبيا مقارنة مع دول أوروبية أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

المصدر: أ ف ب