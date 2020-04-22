شاهد.. فيديو يحقق 45 مليون مشاهدة يزيح صديقة رونالدو عن عرش "إنستغرام" في إسبانيا

تصدرت إيستر إكسبوسيتو نجمة مسلسل "Elite" الذي تعرضه شركة "نيتفليكس" العالمية قائمة عدد متابعي نجمات موقع "إنستغرام" في إسبانيا بعد إزاحتها جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو رونالدو.

ويرجع الفضل في تجاوز إكسبوسيتو البالغة 20 عاما لرودريغيز التي تكبرها بست سنوات، لمقطع فيديو نشرته في الـ11 من أبريل الجاري عبر حسابها في "إنستغرام" لاقى رواجا هائلا وحقق حتى الآن أكثر من 45 مليون مشاهدة.

وانعكس رواج الفيديو بشكل إيجابي على عدد متابعي إكسبوسيتو ليتجاوز الـ20 مليون متابع، فيما تراجعت رودريغيز لمركز الوصافة بـ17.7 مليون متابع.

يذكرأن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي هو الشخص الوحيد في العالم الذي تجاوز عدد متابعيه 200 مليونا وحقق الرقم في الـ29 من يناير الجاري، وحاليا يبلغ عدد متابعي "الدون" 214 مليونا.

المصدر: The Sun