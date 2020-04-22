محمد صلاح يثبت لياقته بصورة وهو عاري الصدر (صورة)

استعرض النجم المصري محمد صلاح محترف ليفربول الإنجليزي عضلاته ولياقة جسده رغم فترة توقف الدوري الإنجليزي الممتاز والحظر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونشر "الفرعون" صورة له عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، بدى فيها عاري الصدر لإبراز عضلاته وحفاظه على وزنه المثالي في دلالة لالتزامه بتمارين اللياقة المنزلية.

ويقضي صلاح فترة العزل الذاتي في منزله بلندن وشارك متابعيه سابقا صورا من تدريباته اليومية.

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وأحرز صلاح 20 هدفا خلال مشاركته في 40 مباراة بمختلف البطولات مع ليفربول خلال هذا الموسم، قبل أن يتوقف بسبب فيروس كوفيد-19.

وسجل اللاعب البالغ 27 عاما 16 هدفا في الدوري الإنجليزي ليحتل المركز الثالث على لائحة هدافي المسابقة، بفارق هدف عن بيير إيميريك أوباميانغ الوصيف برصيد 17 هدفا، وثلاثة أهداف عن المتصدر جيمي فاردي نجم ليستر سيتي برصيد 19.

المصدر: "إنستغرام"