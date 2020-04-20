بالصور.. محمد صلاح يقع في الخطأ خلال الترويج لإعلان جديد

نشر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، صورا جديدة له لإعلان ترويجي جديد لإحدى شركات الهواتف، لكنه اضطر إلى حذف الصور قبل أن يعيد نشرها مجددا بسبب خطأ ارتكبه.

وظهر محمد صلاح بصور جديدة له وهو يحمل هاتفا من شركة OPPO ، في حملة إعلانية جديدة بدأها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها، والتي جذبت العديد من المتابعين.

ولكن سرعان ما وجد متابعو صلاح أن اللاعب قام بمسح الصور من موقع "تويتر" وذلك بسبب السخرية الواسعة التي تعرض لها، لأن موقع تويتر أظهر أن صلاح استخدم منتجا منافسا للمنتج الذي قام بعمل إعلان والترويج له، وهو iPhone ، مما جعل الفرعون المصري يسرع في إزالة التغريدة التي كانت تحمل الصور والإبقاء عليها في حسابه على "إنستغرام".

يذكر أن صلاح يعيش حالة من الحجر الصحي في منزله بلندن، للوقاية من فيروس كورونا المتفشي الذي تسبب في إيقاف الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يتصدره "الريدز".

المصدر: "حساب محمد صلاح في إنستغرام"