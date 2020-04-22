"الصحة العالمية" تصدم عشاق كرة القدم

ناقشت منظمة الصحة العالمية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مساء الثلاثاء، مستقبل كرة القدم في "القارة العجوز" تحت وطأة تفشي وباء فيروس كورونا.

وأوصت منظمة الصحة الاتحاد الأوروبي، بعد استشارة علماء الأوبئة، بعدة نصائح من بينهما تجميد فعاليات كرة القدم إلى موعد بعيد، وذلك من أجل الحد من انتشار فيروس كوفيد-19 بشكل كامل.

ووفقا لشبكة fox sports، فإن اثنين من أكبر علماء الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية تواجدا في الاجتماع، وطالبا بضرورة تجميد النشاط الكروي في أوروبا حتى نهاية عام 2021، في محاولة لإيقاف تفشي كورونا.

وأضافت الشبكة، أن منظمة الصحة العالمية كانت جادة في طلبها، على اعتبار أن هذه الرياضة هي الأكثر عرضة لانتشار الوباء العالمي.

إلا أن صحيفة "إندبندنت" البريطانية قالت، إن "يويفا" نفى صحة هذا التقرير شكلا وموضوعا.

ونقلت الصحيفة، عن متحدث باسم "يويفا" قوله: "منظمة الصحة العالمية لم تطلب إيقاف المسابقات حتى مطلع 2021، ولا تزال المباحثات قائمة مع جميع الأطراف، لمناقشة العودة المثالية والآمنة للنشاط الكروي، في أقرب وقت ممكن".

NEW: In a conference call between WHO & UEFA, the former recommended the suspension of all competitions until the end of 2021 (yes!) to avoid the emergence of more severe waves. UCL/EL spots could be decided by current UEFA Coefficient (#AFC 4th; UCL ✅)https://t.co/SkWzqUmp8r — Arsènic™ (@MrArsenicTM) April 21, 2020

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تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية ليس لها أي سيادة أو تأثير على الجداول الرياضية، كما أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ليس ملزما باتباع النصائح التي تقدمها.

وأعلن يويفا سابقا عن تأجيل نهائيات كأس أوروبا التي كانت مقررة في يونيو ويوليو 2020 إلى صيف العام المقبل.

وأفاد الاتحاد القاري أن هذه الخطوة تهدف لإفساح المجال أمام إنهاء الموسم في البطولات الوطنية، متى سمحت الظروف الصحية بذلك.

المصدر: وكالات