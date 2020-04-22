ريال مدريد يحدد سعر المغربي حكيمي لعمالقة أوروبا

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المغربي، أشرف حكيمي، ظهير أيمن ريال مدريد المعار إلى بوروسيا دورتموند، لديه العديد من العروض للرحيل نهائيا عن النادي الملكي خلال الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي النادي الإسباني ، يدرسون وضع حكيمي، الذي يملك عقدا مع الريال حتى صيف 2023.

وأوضحت أن حكيمي على رادار باريس سان جيرمان الفرنسي، لشغل مركز الظهير الأيمن، بديلا لتوماس مونييه، الذي سيرحل الصيف المقبل.

🔄 PSG se interessa pela contratação de Achraf Hakimi. Marroquino tem contrato com o Real Madrid até 2023. Leia no site 👉➕ https://t.co/DKMjl1ioACpic.twitter.com/fAW2oPHDjD — Meu Madrid (de 🏠) (@meurmadrid) April 21, 2020

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وقالت الصحيفة الإسبانية إن المغربي راغب بالانتقال إلى العاصمة الفرنسية، لكن سان جيرمان سيواجه منافسة قوية على الصفقة، من جانب بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند.

وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد يرى حكيمي، في نفس قيمة لوكاس هيرنانديز، ظهير بايرن ميونيخ، وبالتالي في حال رحيله سيطلب النادي الملكي 80 مليون يورو. وهو نفس السعر الذي ضم به النادي البافاري النجم الفرنسي من أتلتيكو مدريد.

يشار إلى أن فترة إعارة حكيمي إلى دورتموند ستنتهي في الأول من يوليو المقبل، ومن المفترض أن يعود بعدها إلى فريقه الأم ريال مدريد.

ويقدم الدولي المغربي مستويات رائعة، منذ انضمامه إلى دورتموند، وسجل له هذا الموسم 3 أهداف، وصنع 10 أهداف أخرى في 25 مباراة.

المصدر: وكالات