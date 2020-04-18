زيدان يقف حجرة عثرة في طريق المغربي حكيمي

أفادت تقارير إعلامية ألمانية، بأن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، يقف في طريق عودة الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي إلى صفوف الفريق الملكي.

وزعمت صحيفة "بيلد"، بأن زيدان "ليس من أكبر مشجعي حكيمي، ويفضل عليه المدافع الدولي الإسباني داني كارفاخال".

وأكدت الصحيفة، أن حكيمي لن يعود إلى ريال مدريد هذا الصيف، مشيرة إلى أنه سيبقي موسما آخر مع بوروسيا دروتموند الألماني، الذي استعاره من الريال في صيف العام 2018.

وكشفت أيضا عن مفاجأة، بأن حكيمي البالغ 21 عاما، لم يتحدث مع زيدان أو أي شخص في ريال مدريد منذ انتقاله لصفوف الفريق الألماني قبل عامين.

ونفت كذلك التقارير الإسبانية التي انتشرت مؤخرا، حول تمديد حكيمي لعقده مع ريال مدريد حتى العام 2023.

Dortmund confident Achraf will stay at the club - Bild https://t.co/0m4ZPpd4y0pic.twitter.com/CA7pvAFBLo — AS English @ 🏡 (@English_AS) April 18, 2020

يشار إلى أن فترة إعارة حكيمي إلى دورتموند ستنتهي في الأول من يوليو المقبل، ومن المفترض أن يعود بعدها إلى فريقه الأم ريال مدريد.

ويقدم الدولي المغربي مستويات رائعة، منذ انضمامه إلى دورتموند، وسجل له هذا الموسم 3 أهداف، وصنع 10 أهداف أخرى في 25 مباراة.

المصدر: AS English

