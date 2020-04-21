الاتحاد الصيني يتجه لتخفيض رواتب نجوم الدوري المحلي

اقترح الاتحاد الصيني لكرة القدم على الأندية، تقليص رواتب لاعبيها ومدربيها بنسبة 30 بالمئة، لتخفيض النفقات بسبب تفشي فيروس كورونا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء.

وأشارت صحيفة "الشعب" الصينية اليومية، إلى أن الاتحاد الصيني، ينتظر رد أندية دوري النخبة والدرجتين الثانية والثالثة.

وقالت الصحيفة التي تديرها الحكومة :"بعد جمع الآراء ومراجعتها، سيقدم الاتحاد الصيني لكرة القدم تقريره إلى الاتحاد الدولي للعبة وباقي الأطراف المعنية"، مضيفة: "من المفهوم أن هدف الاتحاد الصيني (تقليص الرواتب).. لا يشمل اللاعبين الشبان والموظفين العاديين أصحاب الرواتب المنخفضة".

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وكانت رابطة الدوري الصيني قد جذبت في السنوات الأخيرة لاعبين ومدربين أجانب من خلال عروض مالية مغرية.

ويعد البرازيلي أوسكار، لاعب وسط شنغهاي سيبغ، من بين اللاعبين الأعلى راتبا في العالم، بتقاضيه أجرا سنويا يقدر بـ27 مليون دولار أمريكي.

وأصبح تخفيض الرواتب حديث الساعة في عالم كرة القدم، بسبب التحديات المالية الهائلة التي تواجهها الأندية جراء وباء "كوفيد-19"، الذي أدى إلى تعليق معظم المنافسات الرياضية.

وكان متوقعا أن ينطلق الدوري الصيني في 22 فبراير، بيد أن تفشي وباء كورونا في وسط الصين في ديسمبر الماضي، فرض تعليقه إلى أجل غير مسمى، وذلك قبل تفشي "كوفيد-19" عالميا.

المصدر: وكالات