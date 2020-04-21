ماني يحدد وجهته بعيدا عن ليفربول

كشفت صحفية "فرانس فوتبول" الفرنسية، الثلاثاء، موقف السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول، من الرحيل عن "أنفيلد" معقل الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن ماني حسم موقفه، إما الاستمرار مع ليفربول، أو الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، لا سيما وأن زين الدين زيدان، مدرب الفريق "الملكي"، يصر على ضم صاحب الـ28 عاما هذا الصيف.



وأشارت إلى أن رحيل ماني عن ليفربول يبدو صعبا، في ظل امتلاكه لعقد يمتد حتى 2023، بالإضافة إلى أن ليفربول ليس من الأندية التي تفرط في نجومها، رغم ما حدث مع فيليب كوتينيو، فهو من ضغط للرحيل عن النادي.

‼️🚨🇸🇳 "For Sadio Mane it's Real Madrid or nothing." - If Mané leaves Liverpool it'll be only for Real Madrid. His dream is to one day wear white shirt & play for Real Madrid. Between Zidane & Sadio the interest is mutual. Zidane wanted him before leaving in 2018. @francefootballpic.twitter.com/4Ktn0fDvhk — Rafał (@madridreigns) April 21, 2020

إقرأ المزيد

وتقدر القيمة التسويقية لماني بـ120 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفير ماركت"، في حين يقيمه ليفربول بـ150 مليونا.

ووقع ليفربول في عام 2016 مع ماني من ساوثهامبتون مقابل 34 مليون يورو، بعد موسم مذهل (15 هدفا وتسع تمريرات)، أصبح ماني لاعبا أساسيا في خطط المدرب الألماني يورغن كلوب (هذا الموسم لديه 18 هدفا و 12 تمريرة).

وبالتالي سيكون التعاقد معه مكلفا للغاية، وهو أمر قد لا يقدر عليه ريال مدريد، خاصة بعد الضربة الاقتصادية التي تفترضها أزمة فيروس كورونا.

وتحدثت تقارير إعلامية، أن نادي ليفربول سيتحرك للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، في حال قرر ماني الرحيل عن الفريق الأحمر والانضمام لريال مدريد.

المصدر: "وكالات"