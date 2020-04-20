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شاهد.. نجم ليفربول يتدخل بشكل عنيف ضد ابنه ويتهمه بالتمثيل! (فيديو)

الرياضة

شاهد.. نجم ليفربول يتدخل بشكل عنيف ضد ابنه ويتهمه بالتمثيل! (فيديو)
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نشر الكرواتي ديان لوفرين مدافع ليفربول الإنجليزي عبر حسابه في "إنستغرام" فيديو طريفا جمعه بابنه في فناء منزلهما خلال فترة الحظر الصحي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويظهر الفيديو لوفرين البالغ 30 عاما يقوم بتدخل عنيف "زحلقة" لاستخلاص الكرة من ابنه الذي سقط على أثرها أرضا.

وعلق النجم الكرواتي على الفيديو مازحا، بأن تقنية الفيديو VAR ستثبت أن ابنه قام بالتمثيل ويستحق البطاقة الصفراء.

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VAR CHECKING POSSIBLE FOUL YELLOW FOR DIVING 🟨

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وينشر العديد من المشاهير ونجوم الرياضة يومياتهم ونشاطاتهم المنزلية خلال الحجر الصحي المفروض للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد الذي تفشى في العالم.

المصدر: Dejan Lovren/instagram

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