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تركي آل الشيخ "يسبح عكس التيار" في إسبانيا (صورة)

الرياضة

تركي آل الشيخ
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أعلن نادي ألميريا الإسباني الذي يملكه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية أنه لن يخفض رواتب اللاعبين والموظفين في ظل الأزمة الراهنة التي تسبب بها تفشي وباء كورونا المستجد.

وأصدر النادي بيانا رسميا جاء فيه: "يريد نادي ألميريا، بتوجيهات من المستشار تركي آل الشيخ، مالك النادي، أن يوضح أنه لم يخفض رواتب لاعبي فريق الكرة والموظفين ولن يفعل هذا في المستقبل".

وشدد النادي على أن هذه هي مسؤوليته لحماية كل العاملين خلال هذا الموقف الكارثي.

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ويأتي هذا القرار في ظرف مادي صعب تمر به أغلب الأندية بسبب إيقاف النشاطات الكروية، حيث لجأت أغلبها لخفض رواتب لاعبيها أهمها في إسبانيا أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

المصدر: وكالات

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