الأندية الإنجليزية تستمر في تقديم الدعم النفسي للاعبيها

يقول سكوت باركر، مدرب فولهام اللندني، إن لاعبي فريقه الأجانب يواجهون صعوبة في التعامل مع إجراءات العزل المفروضة جراء تفشي فيروس كورونا، والنادي استعان بأخصائي نفسي لتقديم المساعدة.

ونقلت صحيفة "تايمز" البريطانية عن باركر قوله:"الأمر في غاية الصعوبة، ونحن بناء على ذلك تعاقدنا مع أخصائي نفسي للعمل مع الفريق، وهو على اتصال باللاعبين".

وأضاف المدرب: "ورغم أن الوضع بصفة عامة يخيف الكثير من اللاعبين، إلا أن اللاعبين الأجانب الأصغر سنا هم الأكثر تأثرا كما يبدو".

وأردف باركر: "بالنسبة للوضع النفسي لهم وحالتهم المعنوية فإنه وضع حساس يتعين عليّ أنا وعلى بقية أفراد الطاقم التدريبي تفهمه واحترامه".

Football: Psychologist helping Fulham squad through lockdown, says Parker https://t.co/TlPrEmJS2xpic.twitter.com/NOmJNzCZLt — CNA (@ChannelNewsAsia) April 20, 2020

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وأكد باركر أن فريقه الذي يلعب في دوري القسم الثاني الانجليزي لكرة القدم استعد جيدا لإجراءات الإغلاق وأنه حرص على توفير بعض معدات التدريب للاعبين عند تدهور الوضع الصحي في إيطاليا وإسبانيا.

وسبق فولهام على خطوة تقديم المساعدة النفسية للاعبين كل من متصدر الدوري الإنجليزي ليفربول، وأرسنال.

وتوقف النشاط الكروي في انجلترا منذ 13 مارس الماضي بسبب الجائحة وطلب من اللاعبين التزام منازلهم في ظل إجراءات وقائية للحد من انتشار الفيروس.

المصدر: "رويترز"