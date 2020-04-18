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أرسنال يوفر للاعبيه المساعدة النفسية بسبب وباء كورونا

الرياضة

أرسنال يوفر للاعبيه المساعدة النفسية بسبب وباء كورونا
AFP IAN KINGTON
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أكد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي لكرة القدم أن الطبيب النفسي للنادي على اتصال دائم بلاعبي الفريق من أجل تقديم أي مساعدة مطلوبة خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب وباء كورونا

وشدد المدرب الإسباني على أن النادي يبذل كل جهد مستطاع من أجل الحفاظ على الروح المعنوية للاعبين.

وكتب أرتيتا في موقع النادي على الإنترنت: "الأخصائي النفسي للنادي يعتني باللاعبين وهو على اتصال دائم بهم".

وتابع قائلا: "وإضافة إلى ذلك فنحن نحصل على آراء جهات عديدة أخرى وبشكل منتظم نرسل تسجيلات ومعلومات إليهم (اللاعبين) لملء الفراغ.. وإبقائهم على اتصال وثيق بعملهم وبالأشخاص المرتبطين بعملهم، أنا وطاقمي الفني".

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وتوقفت منافسات كرة القدم في إنجلترا منذ 13 مارس الماضي بسبب الفيروس الذي أصاب أكثر من 2.23 مليون شخص حول العالم وتسبب في وفاة ما يزيد عن 151 ألفا.

ويخضع لاعبو أرسنال لعزل ذاتي منذ 12 مارس عندما أثبتت الفحوص إصابة أرتيتا بالفيروس قبل توقف النشاط الرياضي في البلاد.

ويحتل أرسنال المركز التاسع بين فرق الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة من 28 مباراة.

المصدر: "رويترز"

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