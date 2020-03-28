مدرب أرسنال المصاب بكورونا يتحدث عن تجربته ومشاعر الخوف

ناشد الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم الجماهير، البقاء في المنزل للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأدلى أرتيتا بتصريحات للموقع الرسمي لأرسنال، بعدما أكد شعوره بـ"الشفاء التام" من الفيروس، الذي أصيب به والذي اكتشفه قبل نحو أسبوعين.

وقال: "بدأت أعاني بعض الأعراض عندما تلقينا مكالمة هاتفية من النادي لإخبارنا بأننا قد نكون معرضين للفيروس بسبب مالك أولمبياكوس، كانت لدينا مباراة في اليوم التالي ضد مانشستر سيتي، لذلك، اتخذت قرارا واتصلت بالطبيب على الفور، قلت: لدينا بعض اللاعبين المعرضين للخطر، هناك خطر كبير يلوح في الأفق".

وتابع مدرب الفريق الإنجليزي: "كانت الأعراض واضحة للغاية، لذلك إذا كان هذا هو الحال، فإن جميع اللاعبين والأشخاص المرتبطين بالنادي الذين يتواصلون معي بشكل يومي معرضون للخطر، كان يتعين علينا التحدث لمسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز ومانشستر سيتي، كان ينبغي اتخاذ القرار بسرعة كبيرة".

ووصف أرتيتا تجربته مع المرض: "مررت بأيام عصيبة، عانيت خلالها من أعراض شملت درجة الحرارة المرتفعة، والسعال الجاف وعدم الراحة في الصدر، إصابتي بالمرض تسببت في شعوري بـ"الخوف من انتشاره".

Mikel Arteta on his recovery from coronavirus: “I’m very well now. I feel that I have recovered. It took me three or four days to start feeling better & with more energy, to leave the symptoms behind & now, the truth is that I feel very well.” [La Sexta] #afcpic.twitter.com/duytIz0G4s — afcstuff (@afcstuff) March 23, 2020

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وأتم بتوجيه رسالة للجمهور: "ينبغي علينا أن نحاول مساعدة هيئة الخدمات الصحية الوطنية قدر الإمكان، علينا أن نعطي الفرصة لكبار السن الذين يحتاجون إلى هذا أكثر من أي شخص آخر للحصول على العلاج الذي يحتاجونه، علينا أن نبطئ العملية ونخفض الفيروس، لذا، يرجى البقاء في المنزل".

وثبتت إصابة أرتيتا البالغ 37 عاما بعد فترة وجيزة من اكتشاف إصابة إيفانجيلوس ماريناكيس، مالك نادي أولمبياكوس اليوناني، الذي خالط لاعبي أرسنال خلال لقاء الفريقين ببطولة الدوري الأوروبي.

المصدر: "وكالات"