بالفيديو.. رونالدو يثير الجدل مجددا بشأن خرقه الحجر الصحي

أثار النجم كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خرق قواعد الحجر الصحي، وذهابه للاحتفال بعيد ميلاد ابنة شقيقته الـ21.

ونشرت شقيقة النجم البرتغالي على حسابها في "إنستغرام" فيديو لحفلة عيد ميلاد ابنة شقيقتها وعلقت: "كان هذا عيد ميلاد ابنة أختي العزيزة، العائلة والأصدقاء والحب ومتحدون دائما".

وظهر في لقطات الفيديو المصورة " الدون" رفقة صديقته جورجينا رودريغيز وأشقائه ووالدته إضافة لعدد من أفراد عائلته.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن رونالدو خرق القوانين والتعليمات بمغادرته منزله والتوجه إلى منزل شقيقته للاحتفال بعيد ميلاد ابنتها أليسيا بعيد ميلادها الـ21.

Cristiano Ronaldo reunites with family in lockdown to celebrate niece's birthday https://t.co/ADxSSQz3yB — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 18, 2020

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وليست المرة الأولى التي يتعرض بها مهاجم يوفنتوس لبعض الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خرقه قواعد العزل الذاتي، عندما توجه للتدريب في ملعب "ديبورتيفو ناسيونال" في جزيرة ماديرا مسقط رأس النجم البرتغالي.

وانتقده العديد من مواطنيه حتى المتيمين به لخرقه قواعد الحجر الصحي الذي دعا إليه بنفسه حين نشر العديد من الفيديوهات شجع خلالها على البقاء في المنزل لتجنب العدوى بفيروس كورونا.

المصدر: the sun