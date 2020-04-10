رونالدو يعود لناديه الأول ويخرق الحجر الصحي الذي دعى إليه بنفسه (صور)

خالف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، قواعد الحجر الصحي المنزلي الذي دعى إليه بنفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

Cristiano Ronaldo trained at the Choupana stadium in Madeira, Portugal, and his return to Turin is imminent. Juve's crack has been in his country for a month, where he was quarantined. (Photos: Diario Noticias) pic.twitter.com/pGWhCFuW7u — Enock Kobina Essel Niccolò Makaveli (@EnockKobinaEsse) April 9, 2020

ونشرت صحيفة "corriere dello sport" الإيطالية، بعض الصور لرونالدو وهو يتدرب في ملعب ديبورتيفو ناسيونال في جزيرة ماديرا مسقط رأس النجم البرتغالي.

Cristiano Ronaldo pictured training yesterday at the Madeira stadium [@b3naldo7] pic.twitter.com/XB1Jj6ABsn — TeamCRonaldo (@TeamCRonaldo) April 10, 2020

وأثارت صور رونالدو وهو يتدرب على العشب الأخضر داخل الملعب وبدون كمامة الكثير من الانتقادات داخل الشارع البرتغالي وانتقده العديد من مواطنيه حتى المتيمين به لخرقه قواعد الحجر الصحي الذي دعى إليه بنفسه في الأيام الماضية حين نشر العديد من الفيديوهات شجع خلالها على البقاء في المنزل لتجنب العدوى بفيروس كورونا.

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وبهذا الخصوص صرح بيدرو راموس مدير الصحة في ماديرا في مؤتمر صحفي قائلا: "كريستيانو رونالدو خالف القوانين فهو لا يملك إذنا بالتدريب في الملعب".

ويقطن رونالدو وعائلته حاليا في منزل كبير في ماديرا استأجره للحصول على الراحة والحرية والخصوصية اللازمة في ظل توقف النشاط الكروي.

يذكر أن رونالدو بدأ مسيرته الكروية على أرضية هذا الملعب في نادي ناسيونال ماديرا قبل الانتقال لنادي سبورتينغ لشبونة عام 1997.

المصدر: وكالات