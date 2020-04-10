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رونالدو يعود لناديه الأول ويخرق الحجر الصحي الذي دعى إليه بنفسه (صور)

الرياضة

رونالدو يعود لناديه الأول ويخرق الحجر الصحي الذي دعى إليه بنفسه (صور)
AFP Genya SAVILOV
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خالف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، قواعد الحجر الصحي المنزلي الذي دعى إليه بنفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونشرت صحيفة "corriere dello sport" الإيطالية، بعض الصور لرونالدو وهو يتدرب في ملعب ديبورتيفو ناسيونال في جزيرة ماديرا مسقط رأس النجم البرتغالي.

وأثارت صور رونالدو وهو يتدرب على العشب الأخضر داخل الملعب وبدون كمامة الكثير من الانتقادات داخل الشارع البرتغالي وانتقده العديد من مواطنيه حتى المتيمين به لخرقه قواعد الحجر الصحي الذي دعى إليه بنفسه في الأيام الماضية حين نشر العديد من الفيديوهات شجع خلالها على البقاء في المنزل لتجنب العدوى بفيروس كورونا.

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وبهذا الخصوص صرح بيدرو راموس مدير الصحة في ماديرا في مؤتمر صحفي قائلا: "كريستيانو رونالدو خالف القوانين فهو لا يملك إذنا بالتدريب في الملعب".

ويقطن رونالدو وعائلته حاليا في منزل كبير في ماديرا استأجره للحصول على الراحة والحرية والخصوصية اللازمة في ظل توقف النشاط الكروي.

يذكر أن رونالدو بدأ مسيرته الكروية على أرضية هذا الملعب في نادي ناسيونال ماديرا قبل الانتقال لنادي سبورتينغ لشبونة عام 1997.

المصدر: وكالات

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