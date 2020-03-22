شاهد.. رونالدو يعلم أولاده إجراءات الوقاية من كورونا!

نشر النجم البرتغالي كريستيانو هداف فريق يوفنتوس، مقطع فيديو حول الإجراءات الصحية المنزلية التي يتبعها مع أطفاله، من داخل الحجر الصحي المنزلي، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وظهر رونالدو في مقطع الفيديو وهو ينصح 3 من أطفاله الصغار، بأهمية تعقيم اليدين، قبل أن يضع سائلا معقما على يد كل منهم ويطلب منهم فرك اليدين جيدا.

ونشر رونالدو الفيديو على حسابه عبر تطبيق "إنستغرام"، وأرفقه بعبارة "ابق في المنزل .. ابق آمنا".

И премию «Отец года» забирает Роналду 😍



С таким папкой все ручки будут чистыми 😉



📷 инстаграм Роналду pic.twitter.com/PWXjxr84LY — Матч ТВ (@MatchTV) March 22, 2020

nstagram/cristiano

وكان النجم البرتغالي قد نشر في وقت سابق صورة عبر حسابه على موقع "تويتر" مكتوب عليها مجموعة من الإجراءات الوقائية التي تنصح بها منظمة الصحة العالمية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وكتب عليها: "مرحبا يا أصدقاء، مجرد رسالة صغيرة وتذكير بالخطوات التي يجب علينا جميعا اتباعها لحماية أنفسنا وأحبائنا، يرجى البقاء بأمان".

Hi guys, just a little message and reminder of the steps we must all follow to protect ourselves and our loved ones. Please stay safe. #stayhome#staysafepic.twitter.com/xvqXLLtj9R — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 20, 2020

ويتواجد رونالدو مع عائلته في حجر صحي منزلي، في جزيرة ماديرا مسقط رأسه.

المصدر: وكالات