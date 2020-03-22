الكشف عن نتيجة فحص كورونا الخاص برونالدو

أجرى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد، وجاءت نتيجته سلبية.

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ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن جميع لاعبي يوفنتوس خضعوا لفحص كورونا بما فيهم كريستيانو رونالدو، وجاءت نتائج الجميع سلبية عدا الثلاثي: الإيطالي دانييل روغاني، والفرنسي بلايز ماتويدي والأرجنتيني باولو ديبالا، وجميعهم في حالة جيدة حاليا وبدون أعراض.

وأوضحت الشبكة أنه على الرغم من سلبية عينات اللاعبين إلا أن جميعهم سيبقون في الحجر الصحي، بما في ذلك اللاعبين الخمسة الذين غادروا إيطاليا وهم: رونالدو، الألماني سامي خضيرا، البوسني ميراليم بيانيتش، الأرجنتيني غونزالو هيغوايين، والبرازيلي دوغلاس كوستا.

وسافر كريستيانو رونالدو إلى مدينة ماديرا مسقط رأسه لزيارة والدته دولوريس أفيرو، التي أصيبت بسكتة دماغية مطلع الشهر الجاري، ومع تفشي فيروس كورونا المستجد والمنتشر في إيطاليا بشكل واسع، وتوقف الدوري الإيطالي، بقي الدون في منزله ودخل في حجر صحي ذاتي.

المصدر: وكالات