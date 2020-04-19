ميسي ينضم إلى دوري ديبالا لدعم الأرجنتين

وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي دعوة للمشاركة في بطولة ChamPlay الإلكترونية، التي ينظمها مواطنه باولو ديبالا نجم يوفنتوس، لمساعدة الشعب الأرجنتيني في مواجهة فيروس كورونا.

ويشارك في البطولة الإلكترونية عدد من النجوم أبرزهم سيرخيو أغويرو نجم مانشستر سيتي والكولومبي جيمس رودريغيز، وتهدف لمساعدة الصليب الأحمر الأرجنتيني.

ووجه قائد برشلونة رسالة تضامنية للبطولة التي تحظى بمتابعة رائعة في الأرجنتين قال فيها: " أردت أن أدعوكم للمشاركة يومي السبت والأحد في بطولة "البلايستيشن" التي ينظمها بابلو من أجل جمع الأموال لمساعدة جميع الأرجنتينيين عبر الصليب الأحمر، عناق كبير".

🤖⚽ Messi se suma al torneo solidario de Paulo Dybalahttps://t.co/FZyaBiRkyi#FCbarcelona#Barça — Bot del F.C.B. (@FCBbot) April 19, 2020

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وشارك ميسي في حملة للتبرع في إسبانيا، بجانب النجوم إيكر كاسياس، كارليس بويول وأندريس إنييستا، وتبرع بمليون يورو، لصالح مستشفى Clínic في برشلونة لمحاربة فيروس كورونا، وسيذهب جزء من مبلغ التبرع إلى مركز طبي في الأرجنتين.

المصدر: sport.es