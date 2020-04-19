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نجم يوفنتوس يتمرد ويعلن العصيان

الرياضة

نجم يوفنتوس يتمرد ويعلن العصيان
AFP ISABELLA BONOTTO
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وفقا لشبكة Sky Sport فإن غونزالو هيغواين مهاجم يوفنتوس الإيطالي أعلن العصيان، إذ قرر تأجيل أو إلغاء عودته إلى إيطاليا، والبقاء في الأرجنتين بجوار والدته التي تكافح مرض السرطان.

وبعد أنباء أشارت إلى أن رابطة الدوري الإيطالي، تدرس إمكانية عودة المسابقات الكروية الإيطالية يومي 27 و28 مايو المقبل، قالت الشبكة العالمية إن المهاجم الأرجنتيني البالغ 32 عاما هو الأكثر قلقا بشأن تطورات وباء فيروس كورونا في إيطاليا، وأنه ربما لا ينوي العودة للبلد الأوروبي، حيث يريد البقاء في الأرجنتين مع والدته المصابة بالسرطان.

وقد يتخلى هيغواين عن اليوفي، سواء اكتمل الموسم أو ألغي تماما، وسط تكهنات بانتقاله للدوري القطري أو الأميركي في الموسم المقبل.

وكان هيغواين أول اللاعبين الأجانب الذين غادروا إيطاليا بعد اكتشاف إصابة زميله دانييلي روغاني بفيروس كوفيد-19، لتلحق العدوى زميليه بليز ماتويدي وباولو ديبالا.

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وحتى اللحظة لم تطالب إدارة نادي "السيدة العجوز" لاعبيها العودة إلى إيطاليا من أجل التدريبات لاستكمال مباريات الدوري، بانتظار قرار الحكومة حول إمكانية السماح للاعبين الأجانب الرجوع إلى إيطاليا. 

ومع ذلك، فإن جميع أندية "الكالتشيو" تتحضر لتكون جاهزة بمجرد الحصول على الموافقة من السلطات، حيث سيتعين على لاعبي كرة القدم من الدول الأخرى احترام الحجر الصحي لمدة 14 يوما قبل أن يتمكنوا من الانضمام إلى بقية أفراد فرقهم.

المصدر: dailymail.co.uk

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