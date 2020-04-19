لاعبو روما يمتنعون عن تقاضي رواتبهم

وافق لاعبو روما وأفراد طاقمه التدريبي على التنازل عن رواتبهم لمدة 4 أشهر لمساعدة النادي الإيطالي لكرة القدم على تجاوز آثار الأزمة التي سببها تفشي فيروس كورونا.

وتوقفت مباريات الدوري الإيطالي الأول منذ التاسع من مارس الماضي ولا يعرف بعد موعد عودة نشاط البطولة من جديد.

وقال النادي في بيان الأحد، إن اللاعبين سيتنازلون عن الرواتب المستحقة لهم عن الفترة ما بين مارس ونهاية الموسم الحالي في يونيو.

#ASRoma’s first team players as well as coach Paulo Fonseca, and his staff, have volunteered to forgo four months’ salary this season to help the club navigate the economic crisis that has engulfed the world of football since the Coronavirus outbreak. pic.twitter.com/H3DJz8Z7B0 — AS Roma English (@ASRomaEN) April 19, 2020

وأشار النادي أيضا إلى أن اللاعبين سيساهمون في دفع بقية رواتب العاملين الآخرين في النادي الذين أحيلوا إلى البرنامج الحكومي الخاص بتأمين دفع نسبة من مستحقاتهم.

وقال جيدو فينجا الرئيس التنفيذي للنادي عن ذلك: "دائما نحن نتحدث عن الوحدة في روما، ومن خلال موافقتهم طواعية على التنازل عن رواتبهم حتى نهاية الموسم فإن اللاعبين والمدرب والطاقم الفني جميعهم أثبتوا أننا جميعا نقف صفا واحدا في هذا الموقف".

المصدر: " رويترز"