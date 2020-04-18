"فضيحة" للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب طيور الإوز

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كان لديه رخصة إطلاق نار، بعدما اتضح أنه كان يطلق النار على طيور الإوز بالقرب من مركز تدريب المنتخب الوطني.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الاتحاد الإنجليزي أجهز على حوالي 60 طير إوز في مركز "سانت جورج بارك" في ستافوردشاير، العام الماضي، بحجة أن براز هذه الطيور يلوث الملاعب.

ووفقا لاتحاد كرة القدم فإن الطيور تركت كمية كبيرة من البراز في الأماكن العامة، و"لا تقتصر المشكلة فقط على أنه يمكن للناس أن تنزلق فحسب، بل إنها تزيد من احتمال انتشار الطفيليات الضارة".

Revealed: FA had geese killed at national centre 'to protect its pitches' https://t.co/blIPIu7oT9 — The Guardian (@guardian) April 18, 2020

وأشارت صحيفة "الغارديان"، إلى أن منظمات حماية الحيوان والبيئة وجهت انتقادات لاتحاد كرة القدم بسبب هذه الممارسات في التعامل مع الطيور.

وكان اتحاد كرة القدم في عام 2014 قد أعلن أنه سيحمي ويحافظ على التنوع البيولوجي والجغرافي لمنطقة مركز التدريب.

المصدر: theguardian.com





