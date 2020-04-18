متى يعود الدوري الإنجليزي؟

تعتقد المديرة التنفيذية لوست هام يونايتد لكرة القدم، كارين بريدي، أن تاريخ معاودة نشاط الدوري الإنجليزي لا يزال غير واضح على الرغم من الآمال بإمكانية استئنافه منتصف يونيو المقبل.

وكان مسؤولو الدوري الإنجليزي، أكدوا أمس الجمعة، أن هدفهم ما زال إقامة المباريات الـ92 المتبقية في الدرجة الممتازة، لكن استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، جعل من الصعب تحديد موعد استئناف المنافسات.

وتردد أن المجتمعين ناقشوا فكرة إنهاء البطولة في غضون 40 يوما من دون أن يحددوا موعدا معينا لذلك، كما ذكرت تقارير أنه تم إبلاغ الأندية بضرورة إنهاء موسم 2019-2020 في مهلة أقصاها 30 يوليو على أن ينطلق موسم 2020-2021 في الأسبوع الأول من سبتمبر كحد اقصى.

ولكن بريدي، أكدت أن أسئلة كثيرة تطرح نفسها ويجب إيجاد حل لها أولا لاسيما ما يتعلق بالتدريبات، الفحوص على اللاعبين، والبروتوكول الطبي الذي يجب اتباعه.

Lots of questions must be answered before football can resume after coronavirus pandemic | @karren_bradyhttps://t.co/zFQL8IhisP — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 18, 2020

وكتبت بريدي في عمودها في صحيفة "ذي صن"، اليوم السبت: "احتفظ اللاعبون بمعدل جيد من اللياقة البدنية في منازلهم. لكن إذا استمرت إجراءات التباعد الاجتماعي، فإنه لن يسمح بمعاودة التدريبات الجماعية التنافسية لأنك لا تستطيع إجراء أي تلاحم من مسافة مترين".

وأضافت: "وبالتالي كيف ستكون لياقة اللاعبين إذا عاد النشاط المحلي كما نأمل في منتصف يونيو".

وتساءلت "كيف ستقوم أندية الدرجة الممتازة في إخضاع لاعبيها بصورة دائمة إلى فحوص للكشف عن فيروس كورونا في الوقت الذي لا يحصل هذا الأمر على العاملين في خدمة الصحة الوطنية".

كما أشارت إلى غياب العدالة في حال تعرض عدد من لاعبي أحد الفرق للحجر الصحي لدى عودة المنافسات.

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وأكملت: "في حال إصابة لاعب ما، إلى أي جهة سنرسله. لا يمكن إرساله إلى المستشفيات التابعة لمراكز الخدمة الصحية الوطنية التي تعاني من ضغوطات أو المستشفيات الخاصة التي لن تستقبل لاعبي كرة قدم مصابين. وبالتالي ماذا سيحصل في هذه الحالة؟".

المصدر: وكالات