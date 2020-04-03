يتشاور الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع اللاعبين بشأن تخفيض رواتبهم، كما صوت على تمويل الدرجات الأدنى لمساعدتها في مواجهة الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا.

وقالت رابطة الدوري الممتاز في بيان اليوم الجمعة، إن الأندية "اتفقت بالإجماع على التشاور مع اللاعبين بشأن تخفيضات مشروطة بنسبة 30 في المئة لإجمالي الرواتب السنوية".

The Premier League’s overriding priority is to aid the health and wellbeing of the nation and our communities. The 2019/20 season will only return when it is safe and appropriate to do so.



Full statement: https://t.co/Tv9Leq4GGp#WeAreOneTeampic.twitter.com/XPLQ7ls422 — Premier League (@premierleague) April 3, 2020

وأشار البيان إلى أن المسابقة لن تعود في بداية مايو، وأن موسم 2019-2020 لن يستأنف إلا إذا كانت الظروف آمنة ومناسبة.

وكانت الرابطة الإنجليزية، قد حددت موعدا مبدئيا 30 أبريل الجاري لعودة منافسات الدوري، لكن تفشي فيروس كورونا في بريطانيا فرض تمديد فترة تعليق المسابقة حتى إشعار آخر.

المصدر: وكالات