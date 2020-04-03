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الدوري الإنجليزي يتجه لخفض رواتب اللاعبين

الرياضة

الدوري الإنجليزي يتجه لخفض رواتب اللاعبين
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يتشاور الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع اللاعبين بشأن تخفيض رواتبهم، كما صوت على تمويل الدرجات الأدنى لمساعدتها في مواجهة الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا.

وقالت رابطة الدوري الممتاز في بيان اليوم الجمعة، إن الأندية "اتفقت بالإجماع على التشاور مع اللاعبين بشأن تخفيضات مشروطة بنسبة 30 في المئة لإجمالي الرواتب السنوية".

وأشار البيان إلى أن المسابقة لن تعود في بداية مايو، وأن موسم 2019-2020 لن يستأنف إلا إذا كانت الظروف آمنة ومناسبة. 

وكانت الرابطة الإنجليزية، قد حددت موعدا مبدئيا 30 أبريل الجاري لعودة منافسات الدوري، لكن تفشي فيروس كورونا في بريطانيا فرض تمديد فترة تعليق المسابقة حتى إشعار آخر. 

المصدر: وكالات

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