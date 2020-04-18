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كورونا.. تخفيض رواتب لاعبي دوري السلة الأمريكي

الرياضة

كورونا.. تخفيض رواتب لاعبي دوري السلة الأمريكي
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توصل دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين إلى اتفاق مع رابطة اللاعبين، لخفض 25 في المئة من راتب كل لاعب بدءا من 15 مايو، في ظل توقف المسابقات الرياضية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وينص الاتفاق على خفض تدريجي في رواتب اللاعبين، إذا تسببت "ظروف قهرية" مثل الوباء في إلغاء بقية الموسم المنتظم.

وذكرت محطة "إي.إس.بي.إن"، أن الأموال المستقطعة سترد إلى اللاعبين إذا أقيمت كل المباريات المتبقية.

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وأضافت المحطة، أن تخفيض الرواتب سيستمر خلال أول شهرين في موسم 2020-2021.

ولم تلعب أي مباراة بدوري المحترفين منذ 11 مارس، ولم تتضح الرؤية بشأن موعد عودة المنافسات.

المصدر: وكالات

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