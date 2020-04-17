تحديد موعد جديد لنهائي دوري أبطال أوروبا

يأمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، في إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020 ، في أواخر شهر أغسطس المقبل.

وحسبما أكدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن الموعد الجديد للمباراة النهائية لدوري الأبطال، سيكون في التاسع والعشرين من أغسطس المقبل، وسيقام كما كان مقررا سلفا، على أرضية ملعب "أتاتورك" الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية.

ويدرس الـ"يويفا" خيارين لإكمال المباريات المتبقية في أدوار خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا، أحدهما إقامة دور الثمانية، ثم قبل النهائي، بنظام الذهاب والعودة في يوليو وأغسطس، وسيكون هذا ممكنا فقط مع استئناف البطولات المحلية في يونيو.

أما الخيار الثاني، فهو إقامة ما تبقى من دوري الأبطال بنظام مباراة واحدة، بعد نهاية البطولات المحلية، على مدار أسبوع واحد.

وأوضحت "بي بي سي"، أن اللجنة التنفيذية لـ"يويفا"، ناقشت الخيارين في اجتماعها أمس الخميس.

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وكان من المقرر إقامة نهائي دوري الأبطال في إسطنبول، يوم 30 مايو، لكن تفشي فيروس كورونا حال دون ذلك.

المصدر: وكالات