"اليويفا" يؤجل نهائيات دوري الأبطال والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تأجيل نهائيات المسابقات الأوروبية للأندية، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May 2020.@UWCL@EuropaLeague@ChampionsLeague



No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course. — UEFA (@UEFA) March 23, 2020

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وقال الاتحاد، في بيان: "نتيجة أزمة فيروس كورونا، قرر اليويفا رسميا تأجيل النهائيات التي كان مقررا إجراؤها في مايو 2020، وهي نهائي دوري الأبطال، ونهائي الدوري الأوروبي، ونهائي دوري الأبطال للسيدات".

وأضاف: "لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن في المواعيد الجديدة، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب".

المصدر: وكالات