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"اليويفا" يؤجل نهائيات دوري الأبطال والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى

الرياضة

Reuters
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تأجيل نهائيات المسابقات الأوروبية للأندية، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

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وقال الاتحاد، في بيان: "نتيجة أزمة فيروس كورونا، قرر اليويفا رسميا تأجيل النهائيات التي كان مقررا إجراؤها في مايو 2020، وهي نهائي دوري الأبطال، ونهائي الدوري الأوروبي، ونهائي دوري الأبطال للسيدات".

وأضاف: "لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن في المواعيد الجديدة، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب".

المصدر: وكالات

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