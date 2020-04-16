مدرب برشلونة غير متفائل بعودة الدوري الإسباني

أظهر مدرب برشلونة كيكي سيتين تشاؤما بشأن اكتمال موسم دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويرى سيتين، الذي يتصدر فريقه مسابقة "الليغا"، بفارق نقطتين عن ريال مدريد، أن عودة الدوري مسألة ليست سهلة.

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وقال لمحطة "آر.إيه.سي1" الإذاعية الكتالونية اليوم الخميس: "يريد الجميع الاستعداد لعودة الدوري لكن هذا لن يحدث إلا إذا ضمنت السلطات الصحية عدم وجود مشاكل".

وقال مصدر إن الدوري الإسباني "يجهز خطة تضمن أعلى المعايير الممكنة للسماح بعودة التدريبات ومحاولة الخروج من النفق المظلم".

وفي هذا الصدد، قال سيتين: "قرأت الخطة وفي الواقع لا أعرف إن كان بالإمكان العودة للعب. هذا أمر صعب جدا من الناحية اللوجستية".

وتوقف الدوري الإسباني منذ العاشر من مارس الماضي، لكن رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس، قال الأسبوع الماضي، إن المسابقة قد تعود إما في 29 مايو أو السابع أو 28 يونيو، مضيفا أن المباريات ستقام على الأرجح بدون جماهير.

وتعتبر إسبانيا من أكثر الدول المتضررة من فيروس كورنا، الذي أودى بحياة أكثر من 19 ألف مواطن إسباني حتى الآن.

المصدر: رويترز