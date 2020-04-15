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ما حقيقة وفاة نجم الأهلي المصري والمعلق الشهير "ميمي"؟

الرياضة

ما حقيقة وفاة نجم الأهلي المصري والمعلق الشهير
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نفى عضو لجنة التخطيط في نادي الأهلي المصري لكرة القدم، زكريا ناصف، الشائعات التي تناقلتها صفحات مواقع التواصل بشأن وفاة المعلق الكروي الشهير "ميمي" الشربيني اليوم الأربعاء.

وكتب ناصف عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "خبر وفاة الكابتن ميمي الشربيني غير صحيح".

وابتعد "ميمي" الشربيني، أو محمد عبد اللطيف الشربيني، عن التعليق منذ سنوات، واعتزل الوسط الرياضي، كما دخل في صراع مع المرض في الفترة الأخيرة.

ولعب "ميمي"، المولود فى 26 يوليو 1937، في صفوف الأهلي خلال فترة نهاية الخمسينات وبداية الستينات من القرن الماضي، ويعد أحد أبرز المواهب الكروية في تاريخ المارد الأحمر.

المصدر: وكالات

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