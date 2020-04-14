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ميسي يتفاعل مع موهبة إيرانية (فيديو وصورة)

الرياضة

ميسي يتفاعل مع موهبة إيرانية (فيديو وصورة)
Reuters
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تفاعل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، مع مقطع فيديو لأحد الأطفال الإيرانيين الموهوبين.

ونشر طفل إيراني يدعى آرات حسيني يبلغ من العمر 7 سنوات، فيديو عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، حيث قال فيه "مرحبا ليونيل ميسي، أنا أحبك"، قبل أن يقوم بتنطيط الكرة ويسددها بضربة مقصية رائعة في الشباك.

وجاء رد ميسي بعد ساعات من نشر الفيديو، حيث علق قائلا "شكرا لك آرات، أرى الكثير من الجودة في لعبك.. عناق حار".

ميسي يتفاعل مع موهبة إيرانية (فيديو وصورة)

وأبدى كذلك حساب نادي برشلونة الرسمي على "إنستغرام" إعجابه بالفديو، حيث علق عليه بوضع بعض الإيموجيات والرموز الدالة على الحب والامتنان.

المصدر: sport24.ru

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