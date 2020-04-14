تسريب رسالة راموس لنيمار قبل إعلان ارتباطه بوالدته

سربت وسائل إعلام بريطانية، رسالة بعثها الشاب تياغو راموس إلى نجم نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا، قبل إعلان والدة الأخير ارتباطها بالأول.

وجاء في الرسالة التي كتبها راموس في العام 2017: "نيمار أنت رائع، لا أعرف كيف أشرح مشاعري لكوني معجبا بشخص مثلك.. أتحفز عندما أشاهدك تلعب.. آمل أن أقرأ ذات يوم هذه الرسالة معك، وأن أكون مثل أخيك ونلعب معا".

وتابع "أعلم أنني سأقابلك ذات يوم، لأنني صبي حالم لا أتخلى عن أهدافي".

وتمنى راموس في ختام رسالته السعادة والنجاح لنيمار.

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وتحققت رغبة راموس في يناير من العام الجاري، عندما التقي نيمار للمرة الأولى، حيث التقط معه صورة ونشرها على أحد حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد هذا اللقاء بأشهر، وبالتحديد الأحد الماضي، أعلنت والدة نيمار، نادين غونسالفين البالغة 52 عاما، ارتباطها براموس الذي يصغرها بنحو 30 عاما.

المصدر: dailymail