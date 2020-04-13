تحديد موعد عودة الدوريات الأوروبية

اقترح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، استئناف الدوريات الأوروبية خلال شهر يوليو المقبل، على أن تستكمل مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبى خلال شهر أغسطس.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية اليوم الإثنين، أن مسؤولي "يويفا" اتفقوا مع روابط الاتحادات الأوروبية على استعادة انطلاق الدوريات خلال شهر يوليو، بينما يعود الدوري الألماني بنهاية شهر مايو، نتيجة السيطرة على فيروس كورونا هناك.

في حين سيتم إقامة مباريات دوري أبطال أوروبا "للتشامبيونز ليغ" والدوري الأوروبي "يورويا ليغ" خلال شهر أغسطس المقبل بدون جمهور لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة أمس الأحد، إلى أن "يويفا" يدرس المقترحات الخاصة بضغط مباريات البطولة الأوروبية، وإمكانية لعب الأدوار المتبقية من مباراة واحدة.

ومن الممكن أن تقام مباريات الدور ربع النهائي للبطولتين الأوروبيتين من جولة واحدة على أرض محايدة، بالإضافة إلى لعب مباراتي الدور نصف النهائي والنهائي في مدينة واحدة بنظام الدورة الرباعية.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن تأجيل بطولة كأس الأمم الأوربية "يورو 2020" إلى صيف 2021، وتأجيل مباريات الملحق المؤهلة للبطولة القارية إلى أجل غير مسمى بسبب تفشى وباء كورونا في أغلب مناطق أوروبا والعالم، وتعليق جميع مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، حتى إشعار آخر.

وتم تأجيل جميع المباريات المقرر لها خلال شهر يونيو من العام الجاري إلى إشعار آخر، والخاصة بالمنتخبات سواء منافسات الرجال أو السيدات.

المصدر: وكالات