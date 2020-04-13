شاهد.. هدف الأسبوع في أوروبا

شهد الدوري البيلاروسي لكرة القدم خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، تسجيل هدف رائع، وذلك خلال المباراة التي جمعت فريق مينسك بضيفه باتي بوريسوف، لحساب الأسبوع الرابع من المسابقة.

وجاء الهدف من ضربة ركنية نفذها بافيل نيخايتشيك متوسط ميدان فريق باتي بوريسوف، لتستقر على إثرها الكرة في شباك حارس مرمى مينسك، دون أن يلمسها أي لاعب.

في الظروف العادية فإن أهدافا من هذا القبيل التي تسجل في دوريات مغمورة، عادة ما يتم تجاهلها ولا يتم تسليط الأضواء عليها، ولكن في ظل توقف باقي الدوريات الأوروبية بسبب انتشار فيروس كورونا، فقد وصفت بعض الصحف الرياضية، هدف نيخايتشيك بهدف الأسبوع في القارة العجوز.

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تجدر الإشارة إلى أن المواجهة بين باتي بوريسوف ومضيفه مينسك، انتهت بفوز باتي بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس، بينما تجمد رصيد مينسك عند ثلاث نقاط في المرتبة الـ13.

المصدر: sports.ru + RT