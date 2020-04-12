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وفاة لاعبين شقيقين في ناد إماراتي (صورة)

الرياضة

وفاة لاعبين شقيقين في ناد إماراتي (صورة)
Reuters Ahmed Jadallah
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نعى نادي شباب الأهلي الإماراتي لاعبيه الشقيقين ماجد وسلطان عبد الله كرم المازم، بعد أن لقيا مصرعهما اليوم الأحد في حادث سير مروع.

وكان الشقيقان يلعبان بفريق الناشئين لكرة اليد في نادي شباب الأهلي.

وحسب تقارير إعلامية، وقع الحادث على طريق أبوظبي ـ دبي في الإمارات العربية المتحدة، حيث اصطدمت السيارة التي كانت تقلهما بشاحنة كبيرة وجها لوجه.

المصدر: وكالات

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