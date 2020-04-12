وفاة لاعبين شقيقين في ناد إماراتي (صورة)

نعى نادي شباب الأهلي الإماراتي لاعبيه الشقيقين ماجد وسلطان عبد الله كرم المازم، بعد أن لقيا مصرعهما اليوم الأحد في حادث سير مروع.

وكان الشقيقان يلعبان بفريق الناشئين لكرة اليد في نادي شباب الأهلي.

وحسب تقارير إعلامية، وقع الحادث على طريق أبوظبي ـ دبي في الإمارات العربية المتحدة، حيث اصطدمت السيارة التي كانت تقلهما بشاحنة كبيرة وجها لوجه.

خالص العزاء والمواساة لأسرة كرة اليد بنادي شباب اﻻهلي لوفاة الإخوان ماجد وسلطان عبدالله كرم لاعبي النادي ومنتخب الناشئين واللذان انتقل الي رحمة الله اثر حادث اليم لهم الرحمة والمغفرة واللهم أسرتهما الصبر والسلوان. pic.twitter.com/jWjWWhyQA9 — mohd abdalrazek (@mohdabdalrazek1) April 12, 2020

المصدر: وكالات