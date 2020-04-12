شاهد.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة ميلان وإنتر في "ديربي الغضب الإلكتروني"

نشر نادي ميلان الإيطالي عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد ملخصا عن المباراة الإلكترونية التي جمعته بجاره إنتر ميلان عبر خاصية الفيديو، بسبب الحجر الصحي المفروض.

وفي ظل توقف منافسات الدوري الإيطالي "الكالتشيو" للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، واجه مهاجم ميلان البرتغالي رافائيل لياو البالغ 20 عاما منافسه من إنتر سيباستيانو إسبوزيتو البالغ 17 عاما من خلال لعبة "برو إيفولوشن سوكر" الإلكترونية.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

Miss out on our first eDerby? Check out the highlights! 🎦

Vi siete persi il primo #eDerbyMilano? Ecco gli highlights! 🎦#acmilantogether@officialpespic.twitter.com/lhQCPhwHSM — AC Milan (@acmilan) April 12, 2020

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والتقى قطبا ميلانو مرتين في الدوري المحلي هذا الموسم، في لقاءين انتهيا لصالح إنتر (2-0 و4-2).

وتعتبر خدمة البث التدفقي "دازن" واحدة من شبكتين تملكان حقوق نقل الدوري المحلي داخل إيطاليا، وعلى القناتين الرسميتين لكل من الناديين.

وعلى هامش المباراة فتح مجال للتبرع المالي من خلال المؤسسة الخيرية التابعة لميلان، لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا لا سيما في مقاطعة لومبارديا التي تعتبر البؤرة الأساسية للوباء في إيطاليا.

المصدر: acmilan/twitter + وكالات