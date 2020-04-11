اليوم لأول مرة.. "ديربي الغضب" عبر الفيديو

يلتقي العملاقان الإيطاليان بكرة القدم ميلان وإنتر ميلان في "ديربي" المدينة الشمالية اليوم السبت في تمام الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، لكن عبر خاصية الفيديو بسبب الحجر الصحي المفروض.

وسيتمكن عشاق المستديرة مشاهدة "ديربي" ميلانو على المستطيل الأخضر الافتراضي، لأول مرة عبر خاصية الفيديو في ظل توقف منافسات الدوري المحلي والحجر الصحي المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا في البلد الأكثر تضررا في العالم بالوباء كوفيد-19 بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيواجه مهاجم ميلان البرتغالي رافايل لياو منافسه سيباستيانو إسبوزيتو من إنتر من خلال لعبة "برو إيفولوشن سوكر" الإلكترونية.

وقال لياو: "كونها مباراة ديربي، فإن الرغبة هي دائما بالفوز، لكن الهدف الأساسي هو أن نكون بالقرب من المشجعين في هذه الأوقات المعقدة".

A message from our “Player/coach” @RafaeLeao7 ahead of the first-ever #eDerbyMilano. Are you ready for tomorrow’s e-clash? 🎮⚽



Un messaggio dal nostro giocatore/allenatore per il primo eDerby di domani. Pronti per la sfida? 🎮⚽#acmilantogether@officialpespic.twitter.com/NJffYUrSqS — AC Milan (@acmilan) April 10, 2020

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وتعتبر خدمة البث التدفقي "دازن" واحدة من شبكتين تملكان حقوق نقل الدوري المحلي داخل إيطاليا، وعلى القناتين الرسميتين لكل من الناديين.

والتقى قطبا ميلانو مرتين في الدوري المحلي هذا الموسم، في لقاءين انتهيا لصالح إنتر (2-0 و4-2).

وسيفتح على هامش المباراة مجال التبرع من خلال المؤسسة الخيرية التابعة لميلان، لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا لا سيما في مقاطعة لومبارديا التي تعتبر البؤرة الأساسية للوباء في إيطاليا.

وتوقف نشاط الدوري المحلي في إيطاليا منذ التاسع من مارس، وكان إنتر يحتل المركز الثالث برصيد 54 نقطة (من 25 مباراة)، بفارق 9 نقاط ومباراة أقل عن المتصدر وحامل اللقب يوفنتوس.

المصدر: "وكالات"