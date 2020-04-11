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مبادرة إنسانية لمشجعي ميلان المخلصين

الرياضة

مبادرة إنسانية لمشجعي ميلان المخلصين
AFP MARCO BERTORELLO
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بدأ ميلان الإيطالي بتوزيع طرود تحتوي على مواد طبية مثل أقنعة الوجه على المنازل لرعاية مشجعيه الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال النادي في بيان له: "بدءا من الجمعة، شرع ميلان في تسليم 2000 طرد تحتوي على الضروريات الأساسية، إلى جانب أقنعة وأشياء أخرى للأعضاء الذين دفعوا اشتراكات موسم 2019-2020، وتتجاوز أعمارهم 65 عاما، وهي فئة مهددة بشكل خاص في هذه الظروف".

وأضاف: "يتم تسليم الطرود في بيوت الأعضاء، وهي لفتة تستهدف التعبير عن التقارب وهو عنصر أساسي في قيم النادي".

وقطع الدوري الإيطالي "الكالتشيو" حوالي ثلثي مشواره هذا الموسم قبل أن يتم تعليق المسابقات بسبب تفشي الوباء. 

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وأعلنت السلطات الإيطالية عن تسجيل 570 حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد  الجمعة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كوفيد-19 في إيطاليا 18849 شخصا، وإجمالي الإصابات 147 ألفا و577 حالة.

وتعتبر إيطاليا الدولة الثالثة عالميا من حيث انتشار كورونا بعد الولايات المتحدة وإسبانيا، فيما سجل فيها أكبر عدد وفيات كورونا في العالم.

المصدر: "وكالات"

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