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تقرير: مالديني يهزم كورونا

الرياضة

تقرير: مالديني يهزم كورونا
Reuters
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كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأربعاء عن تطورات جيدة بشأن الحالة الصحية لأسطورة ميلان ومديره التقني الحالي، باولو مالديني.

وكان مالديني ونجله دانييل لاعب "الروسونيري" قد أصيبا بفيروس كورونا المستجد في الـ21 من مارس الماضي، قبل أن يتعافى الأخير الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت"، أن دانييل أكد الأسبوع الماضي أنه لم تعد تظهر عليه أي أعراض، ليعلن تعافيه من الفيروس المستجد.

وأضافت أن مالديني أيضا قد تعافى بشكل كامل وعاد لاستئناف مهامه مع "الروسونيري" بشكل طبيعي.

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المصدر: وكالات

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